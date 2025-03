8 marzo, Furnari “Da Policlinico Palermo riflessione cultura e parità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto dedicare questa giornata alle donne dando un taglio un po’ originale. Parliamo di quelle figure femminili impegnate nel cinema e nell’arte o che comunque hanno affermato il loro ruolo nella società, attraverso le proprie inclinazioni e con la massima libertà espressiva. C’è anche una chiave di lettura sanitaria, in una sessione dei lavori parliamo del questionario che il Policlinico ogni anno effettua sulla parità di genere e sulle difficoltà che in questo senso si possono incontrare in ambito lavorativo”. Lo dice Maria Grazia Furnari, direttrice generale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, a margine dell’iniziativa “Le donne raccontano”.

