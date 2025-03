Treni da Milano Cadorna a Malpensa, si rinnova la flotta

Your browser does not support the video tag.

Dalla stazione di Milano Cadorna è partito questa mattina alle 10.57 direzione Malpensa, il primo dei 26 treni ‘Caravaggio’, con oltre 400 posti a sedere, destinati ai collegamenti aeroportuali, di cui 10 sulla Milano-Malpensa e 16 che saranno destinati alla tratta Milano-Bergamo-Orio al Serio, quando saranno completati i lavori del collegamento ferroviario. I ‘Caravaggio’ sono stati acquistati da Regione Lombardia nell’ambito del piano di rinnovo della flotta del servizio ferroviario lombardo con un investimento complessivo di 255 milioni. Al viaggio inaugurale ha presenziato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, insieme all’amministratore delegato e alla presidente di Trenord, Andrea Severini e Federica Santini. “L’ingresso in servizio dei nuovi convogli, che progressivamente sostituiranno i moderni treni Coradia oggi utilizzati sulle linee per Malpensa – ha sottolineato l’assessore Lucente – ha l’obiettivo di offrire ai passeggeri con destinazione l’aeroporto e del servizio regionale ulteriori benefici in termini di confort, accessibilità e sostenibilità. L’impegno di Regione Lombardia per il rinnovo della flotta aeroportuale dimostra che il trasporto ferroviario ricopre e deve ricoprire sempre più un ruolo fondamentale per collegare punti strategici dei territori, anche in vista di eventi come le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026“. L’immissione dei nuovi treni rappresenta una vera e propria evoluzione della mobilità su ferro verso gli aeroporti lombardi, che porterà inoltre all’apertura del collegamento Gallarate-Malpensa e la connessione con Orio al Serio.