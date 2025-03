Al via la decima edizione del Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”

Riparte il Trofeo Interforze “Memorial Giovanni Marra”, torneo di calcio in ricordo del presidente del Consiglio comunale di Milano scomparso nel 2004, che porta in campo le rappresentative delle forze civili e militari per promuovere solidarietà e inclusione. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, è stata presentata questa mattina a Palazzo Marino da Angelo Marra, fratello di Giovanni Marra e presidente dell’associazione Aquas, con la partecipazione della Presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.

“Siamo felici che ogni anno si rinnovi questo appuntamento con lo sport e la solidarietà in memoria del Presidente Marra – ha detto la Presidente Buscemi –. Lo sport è uno dei grandi canali per veicolare messaggi positivi e buone pratiche, e farlo coinvolgendo la società civile e le forze dell’ordine rende ancora più forti e pervasivi questi messaggi. Un ringraziamento all’associazione Aquas per l’impegno nella promozione di iniziative di solidarietà, inclusione e attenzione alla salute”.

Sono intervenuti inoltre il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il Sottosegretario Sport e Giovani della Regione Lombardia Federica Picchi, il responsabile Progetti Legacy della Fondazione Milano Cortina Iacopo Mazzetti, il Presidente CIP Lombardia Pierluigi Santelli, il Vicepresidente Vicario CONI Claudio Pedrazzini.

Quest’anno il Trofeo Interforze Memorial Giovanni Marra avrà inizio con la fase a gironi mercoledì 12 marzo e si concluderà giovedì 12 giugno, con la cerimonia organizzata, grazie al Comando della Prima Regione Aerea nell’hangar dell’Aeroporto Militare di Linate, nel corso di una serata in cui saranno premiate le formazioni partecipanti al torneo.

“L’edizione 2025 festeggerà 21 anni di impegno e 10 edizioni del Trofeo Interforze – afferma Angelo Marra –, importanti traguardi che ci consegnano la consapevolezza di essere riusciti a realizzare diverse attività ed iniziative per i cittadini grazie ai legami di stima, amicizia e condivisione di valori creati e rafforzati negli anni”.

Inclusione, integrazione, rispetto delle regole e degli avversari sono gli ingredienti del gioco di squadra alla base del Trofeo Interforze, nato nel 2016 e collegato al Memorial istituito nel 2004 dal Comune. La manifestazione si prefigge un duplice obiettivo: da un lato quello di riconoscere l’impegno di chi ogni giorno è al servizio della comunità e del cittadino e dall’altro sensibilizzare su temi di interesse per la comunità. Il Trofeo nel corso degli anni si è difatti è reso attivo nella promozione e nella sensibilizzazione su diversi temi di interesse sociale, in particolare sulla cardio-protezione ma anche su inclusione, integrazione e parità di genere. Tra le attività promosse e sostenute quest’anno vi è anche l’iniziativa dell’Associazione Pro Tetto con l’obiettivo di dare visibilità a chi spesso è “invisibile” creando tramite lo sport momenti di aggregazione per aiutarli a ritrovare fiducia, autostima e una vita sociale. Diversi gli appuntamenti in calendario primo dei quali quello di domenica 16 marzo al Centro Scarioni che coinvolge la rappresentativa della Polizia Locale di Milano, presente con il Comandante Gianluca Mirabelli e presentata dal Presidente Fernando Baroni.