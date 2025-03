M5 fino a Monza in un unico lotto, l’impegno della Regione

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione, firmata dai consiglieri di Lombardia Migliore Martina Sassoli e Manfredi Palmeri, che impegna la giunta a vagliare “ogni ipotesi progettuale che miri al mantenimento della realizzazione dell’infrastruttura di prolungamento” della Metropolitana M5 da Milano fino a Monza “in un unico lotto funzionale”, escludendo soluzioni che ne prevedano la frammentazione in fasi realizzative successive. Secondo Sassoli, dopo “mesi di incertezze” la votazione in Consiglio rappresenta “finalmente una vittoria del buon senso. Niente spezzatino, niente cantieri infiniti, niente Monza dimenticata per chissà quanti altri anni”. “Lo spezzatino – ha detto Sassoli – non mi è mai piaciuto, dai tempi delle elementari. L’approvazione di questa mozione è un risultato fondamentale per la nostra Regione e per tutti i cittadini di Milano e Monza. Non possiamo permettere che il progetto venga fatto a pezzi, letteralmente, con il rischio di lasciare Monza senza collegamento per un tempo indefinito e di gettare al vento gli investimenti già stanziati. È una questione di logica, e oggi ha vinto la logica”.

Ora “serve concretezza, perché ci sono ancora 589 milioni di extra costi da chiarire e da reperire – ha proseguito Sassoli -. Il collegamento tra Milano e Monza è una priorità per tutti”.