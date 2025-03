Presentata la 18^ Scarpadoro di Vigevano

La Scarpadoro diventa maggiorenne ed è pronta a spegnere 18 candeline domenica 16 marzo con una grande festa, che celebrerà l’inaugurazione della nuova pista di atletica dello Stadio Comunale Dante Merlo.

LE GARE Organizzata da Atletica Vigevano e dal Comune di Vigevano, la Scarpadoro si articola su 3 distanze: la Half Marathon, mezza maratona competitiva Fidal di carattere nazionale, la StraVigevano di 10,2K e la Stracittadina di 4K, alla quale sarà abbinata la Scarpadoro Ability e la 4 Zampe, dove a correre saranno i cagnolini e il cui ricavato verrà devoluto all’A.D.A.I., l’associazione che ha in gestione il Canile di Vigevano.

LA PARTENZA La corsa prenderà il via alle ore 9.30 dallo stadio comunale Dante Merlo. Le prime a partire saranno le distanze più lunghe, successivamente la 4K e infine la coloratissima Scarpadoro Ability con la splendida Giusy Versace e i simpatici e colorati Super Eroi che coinvolgeranno decine di ragazzi disabili, accompagnati nella loro corsa/camminata da molti runners che quel giorno sceglieranno di ritirare il cronometro nello zaino, per correre spingendo carrozzine e regalare una giornata speciale a chi non può più camminare.

IL PERCORSO Un unico e coloratissimo serpentone si riverserà nelle vie del centro storico cittadino, con passaggi nel Castello Sforzesco, Strada Coperta e Piazza Ducale, per poi far ritorno allo stadio (le 4K) oppure proseguire in aperta campagna, dove il percorso imbocca anche la suggestiva ciclabile del Parco del Ticino che corre lungo il Canale Conti e passa accanto al Giardino della biodiversità all’altezza della Centrale Enel.

GLI ISCRITTI Ad oggi si sono registrati più di 1.000 atleti (il 30% donne) provenienti da tutto il nord Italia: da Torino a Udine, passando per Aosta. Le iscrizioni sono aperte e disponibili solo online per la Half Marathon e la Stravigevano al sito www.scarpadoro.it , mentre quelle della 4K possono essere formalizzate sia online che dal negozio Fox Sport, in Corso Novara 135 a Vigevano. Ad oggi si sono registrati più diatleti (il 30% donne) provenienti da tutto il nord Italia: da Torino a Udine, passando per Aosta. Le iscrizioni sono aperte e disponibili solo online per la Half Marathon e la Stravigevano al sito, mentre quelle della 4K possono essere formalizzate sia online che dal negozio Fox Sport, in Corso Novara 135 a Vigevano.

RISOTTO A grande richiesta ci sarà anche quest’anno il Risotto Party, preparato ad arte dall’Academy School in collaborazione con il Centro Servizi Formazione sede di Vigevano.

LE NOTTI SOSPESE La manifestazione sosterrà anche quest’anno l’associazione ‘A Casa Lontani Da Casa’ la rete di alloggi e servizi solidali, che da oltre 10 anni si impegna a fornire accoglienza mettendo in rete oltre 100 alloggi solidali presenti sul territorio nazionale, garantendo assistenza personale e servizi gratuiti per gli ospiti più bisognosi. L’obiettivo di quest’anno è raccogliere fondi per donare 100 ‘Notti Sospese’ negli alloggi solidali alle famiglie di bambini e adolescenti in trasferta sanitaria. Inoltre, per questa edizione verrà istituito il Trofeo “Guido Arrigoni”, in memoria del Presidente Guido Arrigoni mancato improvvisamente a inizio 2025.

LA PRESENTAZIONE La gara è stata presentata questa mattina nella Sala dell’Affresco del Castello di Vigevano alla presenza del presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo, dell’assessore allo sport Silvana Pillera, del presidente del Pool Vigevano Sport Oscar Campari e dell’organizzatrice dell’evento Manuela Merlo.

GLI INTERVENTI Il presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo ”Il brand Scarpadoro circola da ben 45 anni, più precisamente dal 7 aprile 1980, anno della prima edizione della gara internazionale, progenitrice dell’attuale manifestazione e continueremo ad organizzare eventi in città, perchè riteniamo che lo sport aiuti le persone ad incontrarsi e a stare assieme, presupposti importanti per un futuro migliore.”

L’assessore allo sport del Comune di Vigevano Silvana Pillera:‘‘La Scarpadoro è un evento importante per Vigevano, che coinvolge un vasto ed eterogeneo pubblico di persone che colgono quest’occasione per sentirsi partecipi di un grande evento e rivolgo i miei complimenti ad Atletica Vigevano per la passione con cui ogni anno organizzano questo importante evento ” –

Il presidente del Pool Vigevano Sport Oscar Campari:”Finalmente la Scarpadoro quest’anno verrà accolta da uno stadio completamente nuovo e di questo ne siamo orgogliosi. Giovedì 13 marzo, come Pool Vigevano Sport, organizzeremo anche un incontro con il telecronista della Rai Franco Bragagna, voce anche della Scarpadoro negli anni ’90, che ci parlerà soprattutto di Giochi Olimpici, dato che nella sua carriera ha commentato ben 9 olimpiadi estive e 11 invernali”. La serata sarà ospite dell’Auditorio San Dionigi alle ore 20.30. Il giorno seguente Bragagna sarà ospite delle scuole della città” .

ll presidente Parco Ticino Ismaele Rognoni: ”La Scarpadoro rappresenta un appuntamento straordinario per il nostro territorio e in particolar modo per la città di Vigevano, un evento che unisce sport, inclusione e valorizzazione dell’ambiente. Il Parco del Ticino è lieto di sostenere questa manifestazione, che non solo promuove uno stile di vita sano, ma permette anche di riscoprire e apprezzare le bellezze naturali del nostro parco. Un plauso agli organizzatori per il loro impegno e un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti!”

Marco Avico, Responsabile di filiale di Autotorino:”E’ il terzo anno che Autotorino sponsorizza la Scarpadoro e siamo contenti di essere al fianco di un evento così inclusivo, che coinvolge l’intera città”

Marco Gandini, direttore della filiale di Vigevano di BCC Carate Brianza: ”Sono oltre 15 anni che Bcc sponsorizza la Scarpadoro perchè crede molto in questa manifestazione, ed essendo una banca del territorio cerchiamo di sostenere eventi e realtà che creano valore aggiunto proprio per il territorio”.

Laura Gangeri vicepresidente ‘A Casa Lontani da Casa’: ”Il legame con Scarpadoro si è rafforzato ulteriormente. Quest’anno non solo è una grande opportunità per aiutare tanti bambini e le loro famiglie sostenendone l’accoglienza, ma è anche un appuntamento per omaggiare il nostro amato Presidente Guido Arrigoni. Con questo Trofeo vogliamo premiare uno dei runner più maturi per ricordare la sua vitalità, energia, la capacità di superare sfide complesse e di guardare più lontano di tutti noi.”

Per il Comune di Vigevano hanno partecipato alla presentazione l’assessore alla Polizia Locale e Viabilità Nicola Scardillo e l’assessore con delega a Servizi alla Città Omar Soresina. Sono intervenuti in conferenza anche il Delegato CONI Pavia Luciano Cremonesi, il presidente del Comitato di Vigevano della Croce Rossa Italiana Marco Bonacina, il presidente di Escape Team e organizzatore della Scarpadoro Ability Daniele Chiesa, il Maggiore Commissario del Corpo Militare Speciale Ausiliario Esercito Italiano ACISMOM Fabiano Previdere’, per gli Alpini Renzo De Candia, Rossana Zampinetti di ‘A Casa Lontani da Casa’ e per ‘Aldo Pollini Odv’ Roberto Felugo. Erano inoltre rappresentanti della Protezione Civile di Vigevano, i Volontari Parco del Ticino, della Croce Verde e i ragazzi di Ubuntu Vigevano.

L’ORGANIZZAZIONE La Scarpadoro è organizzata da Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano e patrocinata da Parco del Ticino, Coni, Fidal e Pool Vigevano Sport.

VOLONTARI Sotto il coordinamento della Polizia Locale, anche quest’anno saranno impiegati sul percorso oltre 200 volontari che, oltre a salvaguardare la chiusura delle strade e il passaggio degli atleti, organizzeranno i 3 punti di ristoro. I volontari del gruppo sportivo Garlaschese presidieranno le strade vicine allo Stadio Comunale Dante Merlo e le vie del centro storico, il gruppo Escape Team e Ubuntu Vigevano gestiranno i tre punti di ristoro sul percorso e presidieranno alcune vie del centro, mentre i Buccella Runners presidieranno una frazione del percorso in campagna. Il gruppo comunale della Protezione Civile di Vigevano sarà impiegato nei punti più trafficati come la tangenziale del IV Lotto, viale Montegrappa e corso Ugo La Malfa, coadiuvati dal Corpo Militare dell’A.C.I.S.M.O.M. Non mancherà il preziosissimo contributo dei Volontari del Parco del Ticino e degli Alpini, impegnati sul percorso in diversi punti, mentre la gestione di tutti i servizi pre e post gara sarà gestita dall’Atletica Vigevano. Il servizio di primo soccorso sarà gestito della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vigevano (che quest’anno compie 95 anni), in collaborazione con la P.A. Croce Verde Vigevano e da quest’anno anche la Croce Azzurra Vigevano. Collaborano nei servizi allo stadio anche gli studenti dell’Istituto Omodeo di Mortara e gli Scout Agesci Vigevano 1, mentre a prendersi cura dei muscoli degli atleti sarà presente il fisioterapista Marino Zanetti con il suo staff.

Collaborano all’organizzazione della Scarpadoro Ability le associazioni: Disabili No Limits, Escape Team Vigevano e Aldo Pollini Odv.

Correranno al fianco della diciottesima edizione importanti aziende del territorio come: Autotorino, BCC Carate Brianza, Asm Energia Spa Gruppo A2a, Dow Italia, Luxoro (main sponsor di Atletica Vigevano). Tra i partners, confermata come sempre la presenza del negozio sportivo di Vigevano Fox Sport, Pasticceria Villani, Enoteca Giacchero, Conad, Fornaio Luca, Tenuta Drovanti, Ristorante Pizzeria Bella Napoli, Allianz – Agenzia Vigevano Diaz di Clara Carnevale ed Enrico Zone – assicurazione ufficiale della gara, Ferplanet e Natura Elettrica. I media partner Radio Lombardia e La Provincia Pavese.