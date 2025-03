Arrestati Stefania Nobile e l’ex per un giro di prostitute e droga

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum, pure lui ai domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga ad una serie di clienti. L’attività avrebbe consentito notevoli guadagni. Le accuse a vario titolo nei confronti della figlia di Wanna Marchi (la ex regina delle televendite non risulta indagata), dell’ex compagno e di Davide Ariganello, il factotum, sono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le Fiamme Gialle hanno anche sottoposto a sequestro la Gintoneria, in via Napo Torriani.