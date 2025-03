Zaia “Terzo mandato? La politica discute, io impegnato a lavorare”

TREVISO (ITALPRESS) – “Io sono impegnato su altri fronti, governare e lavorare. La politica discute ed è giusto che lo faccia. Stiamo attendendo una sentenza rispetto alla legge della Campania, se non fosse come quella che qualcuno si aspetta, allora si riapre un’altra volta un nuovo ragionamento. Non lo dico come speranza”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di Veneto Creators 3.0 in merito alla possibilità di un terzo mandato da governatore: “Io penso a governare, vi ricordo che non mi sono candidato alle Europee”, ha aggiunto.(ITALPRESS)

