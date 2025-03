Presidio Bindi, Filt Cgil: gravi irregolarità nella gestione dei fondi trattenuti in busta paga

La Filt Cgil Milano e Lombardia denuncia una situazione che sta colpendo i lavoratori della Bindi, recentemente acquisita da Client Solution, dopo il cambio di denominazione della precedente Logitec Spa. In una nota il sindacato di categoria spiega che :”Nonostante il passaggio formale, la dirigenza dell’azienda è rimasta invariata, ma le pratiche scorrette nei confronti dei dipendenti persistono, aggravandosi ulteriormente. In particolare, è emerso che l’azienda trattiene dalle buste paga dei lavoratori le rate delle cessioni del quinto dello stipendio, senza però versarle ai creditori, esponendo i dipendenti al rischio di pignoramento e a segnalazioni presso il Crift come cattivi pagatori. Una condotta inaccettabile che mette in pericolo la stabilità finanziaria di molte famiglie. A ciò si aggiunge un’ulteriore grave irregolarità: le quote destinate ai fondi pensionistici integrativi vengono trattenute ai lavoratori ma non versate ai rispettivi fondi, privando così i dipendenti di un diritto fondamentale per la loro sicurezza previdenziale.” La Filt Cgil si mobilita per garantire che la questione venga riportata nell’alveo della correttezza e della legalità: ” Chiediamo un intervento immediato- prosegue la nota-” affinché l’azienda adempia ai propri obblighi, tutelando il personale e garantendo il rispetto delle normative vigenti.”. La Filt Cgil invita tutte le istituzioni competenti a vigilare su questa vicenda e a prendere provvedimenti urgenti per sanare le gravi irregolarità emerse.