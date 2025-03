Ambiente, Milano: 56 aziende aderiscono all’alleanza per l’Aria e il Clima

Sono 56 tra micro, piccole, medie e grandi imprese, le aziende che hanno risposto alla chiamata lanciata dal Comune di Milano lo scorso novembre per aderire ufficialmente all’Alleanza per l’Aria e il Clima, che promuove la collaborazione continuativa e strutturata tra il Comune e le imprese di Milano per concretizzare, insieme, gli impegni del Piano Aria e Clima. Le imprese, da oggi ‘alleate’ dell’Amministrazione con obiettivi comuni per una Milano più vivibile e sostenibile, sono state presentate oggi alla città in Sala Alessi, a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell’assessore all’Ambiente e Verde Elena Grandi.

“L’avvio dell’anno pilota di attività dell’Alleanza per l’Aria e il Clima – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala – è motivo di orgoglio per tutte le realtà coinvolte: per le imprese che hanno deciso di mettersi in gioco adottando politiche in linea con il Piano Aria e Clima della città e soprattutto per l’Amministrazione comunale, che aggiunge un tassello importante nel percorso di transizione ecologica che la nostra città ha avviato da tempo. Ringrazio le 56 realtà che hanno colto il significato dell’iniziativa e che da oggi cammineranno accanto a noi, per dare piena attuazione agli impegni che l’Amministrazione ha preso a favore dell’aria e del clima e del benessere dei cittadini”. Aderendo all’Alleanza, le imprese si sono impegnate in iniziative e azioni (o volontarie da realizzare a livello aziendale, o scegliendo tra le azioni identificate nel portfolio dell’Amministrazione) che contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria, all’adozione di misure di adattamento al cambiamento climatico, alla riduzione delle emissioni e alla consapevolezza su queste tematiche. Gli ambiti di azione in cui rientrano le iniziative delle imprese vanno dal risparmio energetico ed efficienza energetica all’autoproduzione e/o utilizzo di energia rinnovabile; dall’adattamento agli eventi estremi all’economia circolare; dalla qualità dell’aria alla mobilità, alla valorizzazione del verde e dei suoli drenanti, fino alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle tematiche relative alla sostenibilità ambientale attraverso eventi di formazione, sensibilizzazione e comunicazione. Ad oggi hanno aderito all’Alleanza per l’Aria e il Clima 21 grandi imprese, otto medie imprese, 12 piccole e 15 micro. Si tratta di: 2G NanoTech srl, A2A Life Company, Abitare Società Cooperativa, Adecco Italia S.p.A., Ambiente Italia Srl, Ampere Transition srl, Atlante, ATM S.p.A., AWorld Srl SB, Biotitan Nanotechnology, Bricocenter Italia, Camera Arbitrale di Milano, Carbotermo, Cariplo Factory, Cascina Sella Nuova Naturalmente CSN Impresa Sociale, Deloitte Italia, DT4 Srlb, e Technology Masters’ srl, EDERA, ERM Italia SpA, FOUR Sustainable Logistics, Frigerio Viaggi Srl, Green Media Lab Srl SB, Gruppo CAP, Havas Network, HENKEL, HPC Italia S.r.l., Il Sole 24 Ore SpA, InVento Innovation Lab, Leroy Merlin Italia, L’Oréal Italia Spa, Mai Tai eventi, MAIRE, Montana S.p.A., MUGO, Nexta Project Development S.r.l., Niinivirta Transport Spa – Gruppo F.lli Di Martino, OMNICOM MEDIA GROUP SRL, PRC Elettronica Srl, REair, Renerit Srl, Re-Solution Hub S.r.l. Società Benefit, Ribes Tech, Ricehouse srl SB, Scalapay IP SpA, Schinasi Insurance Brokers Srl, ScuolaOnline SRL, Siemens SpA, SILEA SRL, Siram Veolia, Taua Srl Società Benefit, TEKNE SPA SB, The Boston Consulting Group, UPS Italia S.r.L., Up2You e WSP Italia s.r.l..

“La transizione ecologica è e deve essere ambizione di tutta la città e non può avvenire soltanto attraverso l’impegno e gli interventi delle istituzioni – ha spiegato l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi – ed è in questa cornice comune di responsabilità e intenti che è nata l’Alleanza per l’Aria e il Clima: uno spazio inclusivo per permettere a tutte le imprese della città di dare il proprio contributo e di essere a fianco dell’Amministrazione e quindi dei cittadini e delle cittadine, promuovendo lo scambio di buone pratiche, conoscenze ed esperienze utili a garantire la crescita di tutti gli attori per accelerare e rafforzare la capacità di rispondere in modo sempre più efficace e integrato alle sfide che il cambiamento climatico ci pone”. Dopo una fase di co-design in cui sono state coinvolte 21 imprese per la redazione delle linee guida, l’Alleanza per l’Aria e il Clima inizia oggi il suo primo anno pilota di lavori in cui sarà possibile sperimentare e comprendere dinamiche, necessità, risvolti operativi che permetteranno all’Alleanza di svilupparsi ancora meglio negli anni a venire e di consolidare una collaborazione sempre più strutturata e continuativa tra le imprese cittadine e l’Amministrazione, così da facilitare e accelerare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi sul fronte della decarbonizzazione, del miglioramento della qualità dell’aria e della neutralità climatica, in linea con il Piano Aria Clima. Il tavolo di lavoro dell’Alleanza sarà anche un luogo in cui poter fotografare e monitorare le azioni già portate avanti dalle aziende aderenti a supporti degli obiettivi del Piano Aria Clima, oltre che condividere buone pratiche e promuovere ulteriori e nuove collaborazioni fra l’Alleanza e altri attori della città.