Trump-Zelensky, Musumeci “Brutta vicenda, ora lavorare per unità Ue”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – Quella di ieri è stata una brutta vicenda, inedita, che non ha precedenti, ma come dice il presidente Meloni bisogna lavorare, già da ora, per mantenere l’unità dell’Europa per guardare a Kiev con tutta l’attenzione che merita, perché se passa il principio che quello che è accaduto è ordinarietà qualunque altro paese può trovarsi i carri armati nelle città. Al tempo stesso bisogna riaprire un dialogo con gli Usa che sia improntato a un rapporto di pari responsabilità e di collaborazione reciproca”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, a margine della quinta edizione del “Forum in masseria”. “L’Europa arriva tardi a questo appuntamento” ha aggiunto “negli ultimi 30-40 anni non c’è stata una politica di sicurezza e difesa e oggi ne cogliamo i risultati negativi ma non è mai tardi per ricominciare”. (ITALPRESS).

