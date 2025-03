Prete (Unioncamere) “Ponte sullo stretto esigenza reale per il Paese”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – “Il Ponte sullo Stretto è ormai una esigenza reale per il nostro Paese. Abbiamo i lavori per l’Alta velocità fino a Reggio Calabria, in Sicilia abbiamo lavori tra Palermo, Catania e Messina, il ponte chiuderà questo cerchio. E’ un’infrastruttura che porterà benessere, assolutamente necessaria”. Lo ha detto Andrea Prete, presidente di Unioncamere, a margine della quinta edizione del “Forum in Masseria”, a Saturnia.

(ITALPRESS).

xc3/abr/gsl