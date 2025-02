Ucraina, Trump “Fatti progressi per porre fine alla guerra”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando molto duramente per porre fine a questa guerra. Penso che abbiamo fatto molti progressi. Penso che le cose si stiano muovendo piuttosto rapidamente”. Così il presidente Donald Trump nel corso della conferenza congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro britannico Keir Starmer. Per l’occasione Trump ha anche ribadito di aver avuto numerose telefonate con il presidente Putin, dicendo di essere fiducioso che il conflitto in Ucraina possa finire presto.

