Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Milano prima nella classifica della raccolta

Nel 2024 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ha gestito in Lombardia oltre 43.900 tonnellate di RAEE Domestici, equivalenti al peso di 121 airbus A380, facendo posizionare la regione al primo posto nella classifica delle più virtuose d’Italia. Tra i RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Lombardia prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni con oltre 23.400 tonnellate; più di 12.000 tonnellate sono, invece, rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi

elettrodomestici per la refrigerazione e il deposito di alimenti. Terza posizione per i

RAEE PER piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica con più di 4.400 tonnellate; seguono tv e monitor con oltre 3.800 tonnellate e, infine, sorgenti luminose con più di 50 tonnellate.

L’incremento più significativo della raccolta (+15%) rispetto al 2023, è quello dei piccoli dispositivi elettronici. Le ragioni di questa crescita sono riconducibili in larga misura alle importanti iniziative di sensibilizzazione promosse nell’anno appena trascorso da Erion WEEE su tutto il territorio italiano, con un focus specifico sulla Lombardia e la città di Milano.

Il corretto trattamento dei RAEE Domestici gestiti da Erion WEEE in Lombardia ha

permesso di riciclare oltre 24.400 tonnellate di ferro, pari a 70 volte il peso della

copertura della Galleria Vittorio Emanuele; quasi 1.000 tonnellate di alluminio, pari a

417.000 pentole di alluminio da 28 cm; 1.100 tonnellate di rame, pari a 1.238 km di cavi;

oltre 5.300 tonnellate di plastica, equivalenti a 2.100.000 sedie da giardino.

Grazie a una gestione virtuosa dei RAEE Domestici nella regione, Erion WEEE ha evitato

l’emissione in atmosfera di più di 292.000 tonnellate di CO2 e ha permesso il risparmio di oltre 59 milioni di kWh di energia elettrica.

“Nonostante i numeri in crescita in Lombardia, storicamente sempre sul podio, il 2024

rimane un anno nel quale non si è realizzato quel salto necessario per una vera

transizione all’economia circolare” – dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale di

Erion WEEE – Anche a livello regionale, la macchina della raccolta dei RAEE è stata

lenta e spesso ingolfata da un’eccessiva burocrazia, causando un effetto domino già

noto: non c’è recupero di materiali senza riciclo, ma non c’è riciclo senza raccolta.

Confidiamo che le recenti misure legislative adottate dal Parlamento italiano possano

rappresentare un nuovo punto di partenza, grazie alle semplificazioni, alle campagne di

comunicazione e alla reale collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: comuni, negozianti,

cittadini e consorzi. In questo processo, che è già iniziato, siamo sicuri che la Lombardia

darà, come sempre, un contributo fondamentale in chiave di sostenibilità e tutela del

territorio”.

Nella graduatoria delle provincie, Milano è al primo posto con circa 17.0oo tonnellate di RAEE Domestici gestiti, seguita da Brescia (oltre 6.000 tonnellate); Monza e Brianza (3.751 tonnellate), Bergamo (più di 3.600 tonnellate), Como (circa 3.400 tonnellate). Più distaccata Varese (oltre 2.800 tonnellate) e, in fondo alla classifica, Lodi (794 tonnellate) e Sondrio (circa 530 tonnellate).

Con le oltre 43.900 tonnellate avviate al corretto trattamento, la Lombardia registra un aumento del +7% sulle quantità del 2023. Un risultato migliore rispetto all’andamento nazionale (+2%), ma comunque ancora troppo distante dai target fissati dall’Unione Europea. Per centrare l’obiettivo il nostro Paese dovrebbe, infatti, raccogliere circa 12 kg di rifiuti elettrici ed elettronici per abitante, mentre attualmente è fermo a 6 kg.