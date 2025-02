Prolungamento M5 a Monza, sindaci alleati per chiedere garanzie al governo

Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo Marino l’incontro tra i rappresentanti dei quattro Comuni interessati dal progetto di prolungamento di M5: Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza. Alla riunione ha preso parte anche l’Assessore Regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi. Al tavolo il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, il Sindaco di Monza Paolo Pilotto, accompagnati dai propri collaboratori. Durante la riunione sono stati analizzati i passaggi necessari per l’attuazione del progetto.

I quattro Sindaci e l’Assessore Regionale hanno concordato di proseguire il lavoro già avviato insieme: per questo organizzeranno a breve una delegazione congiunta per portare al tavolo del Governo le reali necessità legate alla realizzazione dell’intera infrastruttura. “L’incontro è andato molto bene nel senso che siamo tutti molto d’accordo sulle cose da fare – ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala -. È chiaro che mancano dei fondi quindi la conclusione è stata di condividere la prosecuzione del progetto, ormai non ci sono più dubbi sulle fermate e sul tracciato, ma di mandare molto rapidamente una lettera firmata da noi e dal presidente Fontana al ministro Salvini per chiedere un incontro e rappresentargli la situazione”. “A questo punto i tempi sono un po’ stretti. Per poter partire e non perdere i fondi già assegnati bisogna entro giugno risolvere la questione dei fondi – ha concluso -. È un’opera talmente importante e se va bene io vedrò gli inizi dei lavori come sindaco”.

“Il clima di confronto tra noi Sindaci e con Regione Lombardia continua ad essere improntato alla lealtà e alla collaborazione – ha detto il sindaco di Monza Paolo Pilotto – è il modo migliore per interpretare il nostro ruolo istituzionale, che va al di là delle appartenenze politiche e che punta al risultato: portare la metropolitana nel cuore di Monza”.