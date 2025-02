Caso Pifferi, nuova perizia psichiatrica

Nuova udienza al processo d’appello a carico di Alessia Pifferi condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa da sola dalla madre. Nell’udienza di oggi, alla quale Pifferi non è presente perché sarebbe stata aggredita nei giorni scorsi da alcune detenute nel carcere di Vigevano, sono stati incaricati gli esperti che dovranno eseguire la nuova perizia psichiatrica. I professionisti, che daranno il via alle operazioni il prossimo 26 marzo, avranno 90 giorni di tempo per accertare se Pifferi “sia affetta da patologie psichiche o disturbi personalità caratterizzati da alterazioni clinicamente significative della sfera cognitiva” e se nel caso “tali condizioni possano dirsi di gravità tale da avere interferito sulle capacità di intendere e volere, escludendole del tutto oppure scemandole .