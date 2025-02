Casa, Giana (Atm): bando per area Zara, 150- 200 alloggi per autisti

Your browser does not support the video tag.

Il bando per la realizzazione di alloggi nelle aree Atm di viale Zara uscirà “a breve” e obiettivo dell’azienda di trasporti è arrivare alla realizzazione, nel sito, di 150-200 alloggi per i tranvieri. Lo ha riferito l’ad di Atm, Arrigo Giana, in occasione del convegno ‘Per quale Milano. Voci e visioni sul futuro della città’, organizzato da Tempi in collaborazione con Ccl Consorzio Cooperative Lavoratori. Sul tema dell’abitare, ha ricordato Giana, “Atm sta dando un contributo economico per sostenere i costi della casa a tutti i dipendenti che arrivano da fuori per il primo periodo di impiego in azienda” e poi “vogliamo portare avanti iniziative concrete, la prima quella di viale Zara”. “Uscirà a breve un bando che prevede la vendita dell’area, col patto che vengano costruire almeno il 50% di appartamenti che poi daremo ai nostri dipendenti – ha spiegato l’ad -. L’accordo vede coinvolta anche Fondazione Atm: noi ci aspettiamo che su questa area possono esserci 150-200 appartamenti per i tranvieri”.