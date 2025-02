Rizzolo “Con intesa Regione-Sicindustria supporto ad aziende turismo”

PALERMO (ITALPRESS) – I rapporti tra Sicindustria e assessorato sono sempre stati buoni. Il protocollo che abbiamo firmato, nella nostra qualità di braccio operativo della Commissione europea in quanto partner di Enterprise Europe Network, ci permette di offrire alle aziende un supporto concreto per l’innovazione e l’espansione sui mercati internazionali: il successo del turismo in Sicilia necessita di un ecosistema imprenditoriale forte e competitivo, oggi siamo un passo più vicini a quest’obiettivo”. Lo afferma Il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo in occasione dell’incontro con l’assessorato regionale al Turismo per presentare la nuova normativa.

xd8/pc/r