“Educare al pensiero critico”, tre giorni dedicati alla scuola a “Fà la cosa giusta”

Torna “Fà la cosa giusta” fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si tiene a Fiera Milano Rho dal 14 al 16 marzo. All’interno della fiera, è in programma anche la nuova edizione di “Sfide – La scuola di tutti“, tre giornate di formazione incentrate sul tema “Educare al pensiero critico”.

Il pensiero critico è lo spazio in cui riprendere in mano e approfondire “il filo del discorso” e

l’intenzionalità delle scelte. Uno spazio dove studentesse e studenti possono crescere come cittadini lasciando cadere ogni pregiudizio: una scuola che forma e si forma sulla base dello spirito critico è una scuola che genera la cultura della democrazia. Ma quale ruolo può avere la scuola nello sviluppo del pensiero critico?

A questa domanda risponde la nuova edizione di Sfide. Organizzato da Terre di mezzo Editore e dall’associazione Insieme nelle Terre di mezzo, in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson e MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), Sfide si rivolge a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti ma anche famiglie e tutti coloro che sono interessati al mondo dell’educazione.

L’evento porta a Milano oltre 150 relatori, tra docenti ed esperti di tutta Italia, in 100 incontri formativi e laboratori per affrontare alcuni dei temi al centro dell’attualità del mondo scolastico, quali la valutazione, l’orientamento, la valorizzazione professionale dei docenti e la personalizzazione dell’insegnamento, la costruzione di contesti educativi accoglienti. Ma anche la lettura come strumento per nutrire il libero pensiero, la parola come spazio per costruire una scuola plurale e interculturale, la storia in rapporto con l’attualità, l’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie in classe. Importante novità di questa edizione l’attenzione alla formazione specifica di educatori dei bambini della fascia 0-6 anni (nidi e scuole dell’infanzia).

Per partecipare a Sfide è necessario acquistare il biglietto di ogni incontro su sfide-

lascuoladitutti.it. Per tutti gli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza.

L’ingresso alla Fiera Fa’ la cosa giusta! è gratuito con registrazione, per info e per il programma: www.falacosagiusta.org

Ascolta l’intervista a Piero Magri responsabile di “Sfide”