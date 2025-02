Bilancio positivo per Ksb Italia, nella sede di Concorezzo anche iniziative per conciliare lavoro-famiglia

In un momento economico difficile, ci sono aziende che chiudono il bilancio in positivo e guardano al futuro. E’ il caso di KSB Italia S.p.A., leader nel settore del trasporto di fluidi grazie alla produzione di pompe e valvole: i risultati economici relativi all’esercizio 2024 evidenziano una crescita significativa nonostante un contesto globale complesso.

L’anno si è concluso con un confermato totale di 97.069.000 euro, suddiviso tra pompe (48.895.000 euro), valvole (21.773.000 euro) e il comparto dedicato ai servizi (SupremeServ), che ha raggiunto 26.401.000 euro.

Il fatturato totale ha toccato quota 98.648.914,80 euro, registrando un incremento dell’11,5% rispetto al 2023, mentre l’utile ante imposte è stato pari a 6.964.694,49 euro. Questi risultati rappresentano una crescita del 1,5% sul confermato e un incremento a doppia cifra sul fatturato rispetto all’anno precedente, evidenziando la capacità dell’azienda di affrontare e superare le difficoltà.

“Desideriamo ringraziare i nostri collaboratori per l’impegno costante nella gestione delle sfide e i nostri clienti e partner per la loro fiducia e collaborazione,” ha dichiarato Riccardo Vincenti, Consigliere Delegato KSB Italia S.p.A.

Fondata nel 1925, l’azienda rappresenta gli interessi del Gruppo KSB, nato nel 1871 in Germania, consolidandosi come fornitore di riferimento per pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto di fluidi. Con sede operativa a Concorezzo (MB) e una presenza capillare su tutto il territorio italiano grazie a centri service, agenzie di vendita e centri di assistenza tecnica, KSB Italia S.p.A. conferma l’impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Oltre ai risultati finanziari, KSB Italia si distingue per il suo impegno verso il benessere psico-fisico dei dipendenti. L’azienda ha implementato numerose iniziative per migliorare il senso di appartenenza e a promuovere la conciliazione lavoro-famiglia. Tra queste, un’area verde con alberi da frutta, una palestra, una biblioteca aziendale, un ristorante interno, consulenza legale gratuita fuori dall’orario di lavoro, oltre a flessibilità oraria e smart working.

Guardando al 2025, KSB Italia punta a consolidare la propria posizione di leadership nel settore attraverso innovazione tecnologica, eccellenza dei prodotti e un approccio sempre più orientato al cliente. La capacità di adattamento e la solida struttura aziendale rappresentano i pilastri per affrontare le sfide future e continuare a crescere in un mercato in continua evoluzione.