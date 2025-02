Al via il processo per l’omicidio di Sharon Verzeni, accolta la richiesta di perizia psichiatrica per il killer

Davanti alla Corte d’assise di Bergamo questa mattina è iniziato il processo che vede imputato Moussa Sangare, 30 anni, reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d’Isola, nella Bergamasca. In aula il padre, la madre, la sorella e il compagno della vittima, Sergio Ruocco.

In aula anche l’imputato, per il quale il suo legale l’avvocato Giacomo Maj ha chiesto una perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio e sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Richiesta a cui il pm Emanuele Marchisio si è opposto. Sangare, prima che la Corte d’assise di Bergamo si riunisse in camera di consiglio per decidere sulle istanze dell’istruttoria, compresa la perizia psichiatrica, alla richiesta dei giudici se volesse dire qualcosa ha gesticolato, borbottando: “Sono innocente”.

Aggiornamento.

I giudici della Corte d’Assise di Bergamo hanno accolto le richieste di perizie psichiatriche per Moussa Sangare. I famigliari di Sharon, presenti in aula, sono rimasti sorpresi per la decisione della Corte.