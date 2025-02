“BECOMING LED ZEPPELIN”: il docufilm nei cinema solo dal 27 Febbraio al 5 Marzo

“BECOMING LED ZEPPELIN” è il primo docufilm mai autorizzato sulla leggendaria band inglese che ha conquistato il mondo. All’estero ha registrato un debutto in IMAX da record nel suo primo weekend di programmazione, incassando 3 milioni di dollari al botteghino in 16 paesi. Negli soli USA, il film ha totalizzato 2,6 milioni di dollari al debutto, con il miglior weekend di apertura di sempre per un’uscita musicale esclusiva in IMAX. La premiere a Los Angeles ha visto la presenza di Paul Stanley (Kiss) amico intimo di Page, i fratelli Chris e Rich Robinson (Black Crowes), Tom Morello (Rage Against the Machine) e tante altre celebrità.

Grazie a NEXO STUDIOS, il docufilm arriva per la prima volta nelle sale dei cinema italiani come evento speciale solo dal 27 FEBBRAIO al 5 MARZO 2025 (elenco su nexostudios.it), a 12 anni dal successo di “Celebration Day” che aveva raccolto oltre 50.000 spettatori solo in Italia e dopo il clamore del rilancio dello storico film concerto anni ‘70 “The Song Remains The Same” nel 2024.

Diretto da Bernard MacMahon (American Epic, nominato agli Emmy e ai BAFTA) e co-sceneggiato / prodotto da Allison McGourty (nominata ai BAFTA), “BECOMING LED ZEPPELIN” ripercorre la storia creativa, musicale e personale dei Led Zeppelin, raccontata dalla viva voce dei protagonisti.

Non solo un documentario, non solo un film concerto, ma il racconto della storia più intensa che il rock abbia mai vissuto, scritta negli annali della musica mondiale, quella che ha fatto scuola e ancora detta legge.

L’ascesa fulminea del gruppo è stata rapida e praticamente mai documentata prima come si deve. Quattro ragazzi con la passione per il Rock – Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham – attraversavano negli anni ’60 i piccoli club di tutta la Gran Bretagna, fino al loro incontro nell’estate del 1968 per una prova che cambiò per sempre le loro vite. I loro percorsi si unirono in una corsa mozzafiato che culminò nel 1970, quando divennero la band Numero 1 al mondo, i LED ZEPPELIN!

Il film-concerto porta alla luce anche un’enorme quantità di filmati rari e inediti delle performance del gruppo: il risultato è un’esperienza musicale viscerale, che cinetrasporterà gli spettatori ai primi tour, accompagnati da commenti intimi ed esclusivi della band, notoriamente riservata.

Per i milioni di persone che non hanno potuto vivere sulla pelle quel periodo, questo film rappresenta l’unica opportunità di immergersi totalmente in quei live che hanno segnato per sempre la musica.

“BECOMING LED ZEPPELIN” è un dono, un film che ha rischiato di non essere realizzato! I registi hanno dovuto affrontare sfide epiche: ad esempio, sembrava non esistere nessun filmato relativo al primo periodo del gruppo, ma MacMahon e McGourty non si sono arresi, imbarcandosi in una ricerca “investigativa” globale di recupero dei materiali necessari a illustrare la storia completa.

La produzione porta anche la firma di Paradise Pictures in associazione con Big Beach, insieme ai produttori esecutivi Michael B. Clark, Alex Turtletaub, Cynthia Heusing, David Kistenbroker, Duke Erikson, Simon Moran e Ged Doherty. Il montaggio è di Dan Gitlin, la supervisione del suono è di Nick Bergh, il restauro del suono è del vincitore del Grammy Award Peter Henderson, con ricerche d’archivio di Kate Griffiths e Rich Remsberg.

Un pass esclusivo per entrare nel Mito, con un semplice biglietto del cinema…