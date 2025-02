No al ddl sicurezza, in 2mila al corteo milanese

Circa 2mila persone, secondo la polizia, hanno partecipato ieri al corteo milanese ‘No stato di polizia, No ddl1660″, partito da piazza 24 maggio e che ha attraversato la circonvallazione interna cittadina per percorrere poi corso di porta Romana e concludersi senza problemi in piazzale Lodi. Lungo il percorso i manifestanti – dai proPal ai collettivi studenteschi, ma anche attivisti di Rifondazione comunista e altre sigle – hanno acceso fumogeni, lasciato alcune scritte contro il ddl sicurezza ma anche contro le forze dell’ordine, come ‘polizia assassina, Ramy vive’, e danneggiato una vetrina di Mediobanca. Nessuno al momento risulta identificato e non risultano incidenti di rilievo.

C’è stato un piccolo momento di tensione quando Klaus Davi si è messo a osservare il corteo da bordo strada e alcuni partecipanti gli hanno urlato di andarsene. Il giornalista si è allontanato e la vicenda si è conclusa.

Lungo il corteo i manifestanti hanno scandito slogan contro il ddl, per la Palestina e altri che chiedono verità per Ramy, il ragazzo morto in un inseguimento con le forze dell’ordine. Ad aprire il lungo serpentone che si è snodato tra zona Ticinese e porta Romana, un grande striscione con la scritta ‘Gloria alla Resistenza. Fino alla liberazione’.

La manifestazione “contro la deriva autoritaria del governo Meloni” – come è stato spiegato dagli organizzatori dal carro in apertura del corteo – coincide infatti con quella a sostegno della causa palestinese, giunta ormai al 72esimo sabato dal 7 ottobre 2023.