Due studenti feriti e rapinati a Milano

Due studenti Erasmus sono stati aggrediti da una gang di nordafricani che volevano rapinarli. Uno dei due è stato ferito a coltellate. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato a due studenti spagnoli a Milano, a sole 36 ore dall’accoltellamento di un altro giovane, sempre per rapina.

Sul posto, in viale Romagna, sono giunte le Volanti della questura e gli agenti hanno confermato che l’episodio è iniziato e terminato in strada, alle 5.40, dove un 22enne si trovava con due amici quando è stato avvicinato dal gruppetto, di almeno quattro o cinque persone, che hanno aggredito lui e un altro. Il ferito infatti è intervenuto per aiutare il coetaneo e connazionale, che si è opposto alla rapina ed è stato malmenato. Mentre l’altro, appunto, reagendo è riuscito a trattenere la collanina che portava al collo, lui è stato colpito e si è accasciato a terra, colpito con un fendente di taglio, che gli ha procurato una brutta ferita ma superficiale. Il 22enne è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. L’altro, il rapinato, ha riportato solo lievi contusioni e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

I tre, due 22enni – il rapinato e l’accoltellato – e un 21enne, tutti amici e studenti spagnoli provenienti dallo stesso istituto, avevano passato la serata nella discoteca Alcatraz di Milano, e stavano rincasando ormai quasi all’alba quando sono stati avvicinati dalla gang.