Sala, spero che chi ha accoltellato il ragazzo venga preso e resti dentro

“Per fortuna la situazione non è grave e speriamo che li becchino. Speriamo soprattutto che rimangano dentro”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l’accoltellamento ai danni di un 19enne avvenuto ieri sera in città, davanti al centro commerciale Merlata Bloom. “Vengono commessi crimini e poi nessuno rimane in prigione – ha aggiunto a margine di un evento -. Questo crea oggettivamente un clima di impunità, le cose devono cambiare da questo punto di vista. La notizia positiva è che il giovane ferito non è grave”. Il problema delle bande giovanili “c’è ovunque, c’è anche a Milano ma non è un’emergenza – ha proseguito Sala -, un’emergenza è quando dura poco tempo. Per questo bisogna avere anche leggi più severe”. Sull’invio di nuove forze dell’ordine in città “non ci sono aggiornamenti, la volontà è di continuare a lavorare insieme con il ministero – ha detto ancora il sindaco -. Vedo che in questi giorni il ministro Piantedosi è un po’ sotto attacco. Abbiamo fatto del lavoro insieme. Io ritengo che la stazione Centrale sia più sotto controllo rispetto agli anni passati e questo è frutto del lavoro fatto”.