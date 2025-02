REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Verranno qui a giocarsi un posto agli Europei ma noi non siamo qui in vacanza, vogliamo arrivare in estate col morale giusto”. Così Alessandro Pajola, capitano dell’Italbasket, in vista della sfida di domenica a Reggio Calabria contro l’Ungheria, ultimo impegno delle qualificazioni alla rassegna continentale.

xa5/glb/gsl