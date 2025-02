Dalmine (Bg), inaugurato il nuovo svincolo sulla A4 Milano-Brescia

È stato inaugurato oggi, a Dalmine (BG), sulla A4 Milano–Brescia, il nuovo svincolo autostradale. È un’opera strategica che contribuisce al significativo miglioramento della viabilità locale, a supporto della crescita economica del territorio. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, il sindaco di Dalmine, Francesco Bramani, e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, tra cui il direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana.

Nel dettaglio, il nuovo svincolo consente una connessione più agevole tra l’autostrada A4, la Tangenziale di Bergamo e la viabilità locale, diversificando i flussi con il beneficio di ridurre i tempi di percorrenza per i pendolari e le imprese, oltre a decongestionare il traffico nei centri abitati limitrofi.

“L’inaugurazione dello svincolo di Dalmine – ha sottolineato l’assessore Terzi – segna un momento epocale e fortemente atteso per i pendolari e per chi viaggia sulla A4 Milano-Brescia. Questo intervento migliorerà la viabilità sia in termini di fluidità del traffico sia di sicurezza. L’adeguamento dello svincolo era atteso da decenni, ho seguito questo progetto sin da quando ero sindaco di Dalmine”. “Regione Lombardia – ha chiarito – ha giocato un ruolo fondamentale in questa partita, che sembrava non avere più corso: si è relazionata con gli enti interessati sino a raggiungere un progetto condiviso tra i Comuni di Dalmine e Stezzano e ha accelerato l’iter di approvazione del progetto. Aver riqualificato lo svincolo significa diminuire le code in ingresso e in uscita dall’autostrada ed efficientare anche la Tangenziale Sud di Bergamo. Questo progetto rientra in un più ampio programma di interventi legati al miglioramento dell’accessibilità del territorio e si integra con la futura Bergamo–Treviglio e quindi la connessione tra A4 e IPB. Siamo in uno dei contesti a più alta densità industriale d’Europa e il livello del traffico è in costante aumento, con il nuovo assetto del casello ci aspettiamo ripercussioni positive nei collegamenti tra l’autostrada A4, l’asse interurbano e la viabilità locale, a beneficio delle nostre comunità e territorio”.

L’intervento, realizzato da Autostrade per l’Italia nell’ambito del piano di potenziamento infrastrutturale della rete autostradale lombarda, risponde alle esigenze di migliorare la gestione dei flussi di traffico in uno dei contesti a più alta densità industriale, facilitando l’accesso alle aree produttive della provincia di Bergamo. Solo in Lombardia, infatti, sono localizzate il 19% delle imprese nazionali e nel territorio bergamasco il 10% di quelle lombarde. Dati che, sommati alla mobilità su gomma in Lombardia, pari a circa il 16% di tutta la rete ASPI, sottolineano il valore aggiunto dell’intervento.

Con la riapertura al traffico della nuova rampa di collegamento tra il casello e il centro abitato di Dalmine, si è completata la riconfigurazione dello svincolo così come prevista dal progetto. Le attività, portate avanti dalle squadre di Amplia Infrastructures, società di costruzioni del Gruppo Autostrade, nei mesi scorsi hanno previsto una completa rimodulazione della viabilità in entrata e in uscita dalla A4 Milano-Brescia. Grazie alla movimentazione di circa 72.000 metri cubi di terreno e a oltre 200.000 ore di lavorazione, sono stati completati, nel dettaglio: un nuovo sottovia a due canne, un nuovo cavalcavia di scavalco dell’autostrada A4, due nuove rampe a Est del ponte e una rampa a Ovest del cavalcavia, che grazie al nuovo cavalcavia si collega alle rampe orientali l’ampliamento di una delle piste in ingresso alla stazione per adeguarla al transito dei trasporti eccezionali. Gli interventi hanno permesso l’apertura funzionale dello svincolo nello scorso dicembre, esattamente nei tempi preventivati, rendendo fruibile all’utenza la nuova rampa bidirezionale del casello di Dalmine.

L’intervento, definito grazie al costante confronto con le istituzioni locali e con le strutture tecniche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rientra nel più ampio programma di interventi che Autostrade per l’Italia sta portando avanti in Lombardia per migliorare la mobilità e la sicurezza stradale. Si evidenziano, tra questi, l’apertura integrale della nuova corsia dinamica sulla A4 nella tratta tangenziale milanese, tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, a fine 2024, che ha permesso una gestione più efficiente del traffico soprattutto nelle ore di punta, garantendo una maggiore scorrevolezza lungo uno degli assi viari più trafficati d’Italia e d’Europa. A questo si aggiunge il completamento del lavoro di potenziamento della A8 ‘Milano-Laghi’, con una nuova quinta corsia tra Milano Nord e l’interconnessione con la A9 per Como, ha consolidato il ruolo di questa infrastruttura nel favorire collegamenti più rapidi e sicuri nell’area metropolitana di Milano.

“L’apertura del nuovo svincolo di Dalmine – ha evidenziato Luca Fontana, direttore Ingegneria e Realizzazione di Autostrade per l’Italia – rappresenta un ulteriore importantissimo passo avanti nella modernizzazione della rete autostradale lombarda e conferma il nostro impegno nel potenziamento della rete con interventi volti a garantire una mobilità sempre più efficiente e sostenibile, a sostegno dei territori e del tessuto produttivo locale. Con un traffico medio giornaliero di oltre 120.000 veicoli lungo il tratto interessato, il nuovo svincolo si inserisce in un nodo strategico della viabilità regionale e contribuirà a migliorare la gestione dei flussi, riducendo in modo sensibile i tempi di percorrenza a beneficio dei centri urbani e dei poli produttivi”.