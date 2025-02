“Via Mentana, popolare giornalista”, la targa sbagliata in una strada di Viadana

“Via Mentana. Giornalista e conduttore televisivo italiano” . E’ quanto scritto sulla targa di una via di Cizzolo, frazione di Viadana, in provincia di Mantova. Un errore che sta facendo il giro del web. La strada commemora in realtà la battaglia di Mentana, combattuta nel Risorgimento, e non il noto giornalista, direttore del Tg di La7, che gode di ottima salute. La fotografia scattata da alcuni cittadini attenti, mostra la vecchia scritta incisa sul muro e la nuova targa, a cui è stata aggiunta la frase sbagliata. I nuovi cartelli stradali sono stati aggiunti da poco nella frazione del comune mantovano: qualcuno negli uffici comunali si è confuso e ha assegnato il nome della via al giornalista, ancora vivo e vegeto.

