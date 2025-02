Confermato il raduno di estrema destra a Milano, allarme dell’osservatorio

È confermato, nonostante le polemiche, il primo summit europeo sulla remigrazione che si terrà a Milano il 17 maggio. I biglietti sono in vendita da lunedì scorso. Per questo l’osservatorio sulle destre chiede l’intervento tempestivo delle istituzioni a vietare l’incontro dei nazisti europei”.

In particolare l’osservatorio domanda di impedire l’ingresso in Italia del teorico della remigrazione Martin Sellner, che aveva tentato di entrare in Italia lo scorso 5 maggio per un incontro con il consigliere provinciale sudtirolese Jürgen Wirth Anderlan. “L’Anpi chiese di negare l’ingresso in Italia a Sellner, già inibito a varcare i confini in Germania, Svizzera e Gran Bretagna, e l’incontro non si concretizzò. Ora il nuovo tentativo”. “La pressione mediatica – ha spiegato Andrea Ballarati, uno degli organizzatori con Sellner, il belga Dries van Langenhove e il portogese Alfonso Concalves – non ha funzionato, anzi ci ha permesso di costruire maggiore supporto dietro all’idea della remigrazione”. “La conferenza – ha assicurato – si terrà come precedentemente affermato. La remigrazione è una certezza”.