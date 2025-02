A Milano entrano in servizio i nuovi TramLink

Il futuro dei tram di Milano diventa oggi realtà: presentato questa mattina il primo nuovo Tramlink, un mezzo di ultima generazione, altamente tecnologico, accessibile e con un sistema all’avanguardia di videosorveglianza per un miglior comfort di viaggio. La prima vettura numero 7701 è stata svelata al deposito di via Messina durante un incontro alla presenza di Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm, e Iñigo Parra, CEO e Presidente esecutivo di Stadler Valencia, e da domani inizierà a percorrere le strade della città sulle linee 7 e 31. Con un investimento complessivo di circa 190 milioni di euro Atm ha affidato a Stadler Valencia, a seguito di una gara ad evidenza pubblica, il completo rinnovo dei tram di Milano con 74 nuovi mezzi per una mobilità urbana sempre più sostenibile ed efficiente.

“Questo traguardo segna un’ulteriore tappa nel percorso di innovazione del nostro sistema di trasporto pubblico – ha dichiarato Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Atm. Un investimento che conferma Milano capitale italiana dei tram come elemento distintivo della città che oggi ha una rete tranviaria di quasi 160 km e 17 linee. I nuovi mezzi rappresentano il futuro ma continueranno ad affiancare l’icona dei tram storici tra i simboli dell’Italia nel mondo”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di fornire i nuovi tram di Milano e di essere in grado di offrire ai suoi cittadini elevati standard di comfort di viaggio, sicurezza ed accessibilità” – ha affermato Iñigo Parra, CEO e Presidente esecutivo di Stadler Valencia. “Il TRAMLINK è frutto della pluriennale esperienza di Stadler nel settore dei veicoli tranviari ed è un punto di riferimento in termini di prestazioni, affidabilità, sicurezza, accessibilità, comfort e tecnologia all’avanguardia”.

I tram di ultima generazione sostituiranno progressivamente nei prossimi due anni i mezzi più datati (ad eccezione delle 125 vetture Carrelli, tram iconici di Milano nel mondo) andando a modernizzare e a migliorare l’accessibilità dell’intera flotta tranviaria di Atm che passerà dal 48% al 70%. I Tramlink garantiscono, inoltre, un miglior comfort di viaggio grazie a sistemi tecnologici che li rendono più silenziosi e a un sistema avanzato di videosorveglianza attraverso un collegamento in tempo reale con la centrale Security di Atm. Un imponente piano di investimenti quello di Atm che prevede il rinnovo dell’intero parco mezzi per offrire un servizio di mobilità sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini e alla trasformazione della città. Per quanto riguarda la rete metropolitana è previsto l’ingresso di 46 nuovi treni per le linee M1 e M3. Il primo dei nuovi treni Hitachi Rail è arrivato lo scorso dicembre e inizierà a viaggiare sulla linea Rossa dall’estate 2025. Entro la metà del 2026 sarà in circolazione circa la metà dei nuovi treni (21 treni). Prosegue, inoltre, a pieno ritmo il Piano Full Electric. Oggi sono in circolazione 280 e-bus su 24 linee e 320 nuovi mezzi entreranno in servizio entro il 2026, portando così ad avere la metà della flotta totalmente elettrica (600 bus sul totale di 1.200).

CARATTERISTICHE DEI NUOVI TRAM DI MILANO

I Tramlink sono caratterizzati dall’iconica livrea giallo Milano, lunghi 25 metri sono composti da 3 carrozze comunicanti e dispongono di 66 posti a sedere. I nuovi tram hi-tech sono completamente accessibili in quanto dotati di pianale ribassato per consentire salita e discesa agevoli e un maggior comfort di viaggio. Hanno un sistema di videosorveglianza con 10 telecamere interne, collegate in tempo reale con la centrale Security di Atm per garantire un presidio costante. Sono i primi tram bidirezionali che consentono l’inversione di marcia in caso di necessità, completamente climatizzati e dotati di prese usb per la ricarica degli smartphone. Sono dotati, inoltre, di un sistema di infomobilità e monitor per l’indicazione delle fermate e del percorso, oltre a informazioni generali sullo stato della mobilità cittadina.