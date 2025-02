Sinistra Italiana si rafforza, a Milano arrivano Anita Pirovano e 10 consiglieri municipali

Sinistra italiana ‘si rafforza’ nei Municipi anche in vista del percorso verso le elezioni comunali 2027. In una conferenza stampa a Palazzo Pirelli è stata ufficializzata l’adesione di Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 e di altri 10 consiglieri municipali. All’incontro hanno partecipato anche il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il senatore di Avs Tino Magni, il consigliere regionale di Avs Onorio Rosati e i rappresentati territoriali di Sinistra Italiana Paolo Matteucci, segretario regionale e Giuseppe Roccisano, segretario Milano metropolitana. “Sono molto contento di questi ingressi, per rafforzare il nostro partito e il nostro progetto politico di Alleanza Verdi Sinistra: ci candidiamo a offrire un’alternativa per questo Paese. – ha detto Fratoianni – Serve un’alternativa credibile per la coalizione e penso che questo abbia molto a che fare con i territori. Serve tornare a una connessione con la società italiana, alla ricostruzione di una relazione di prossimità”. Guardando poi alle prossime elezioni comunali a Milano nel 2027, interpellato sulle divisioni nella coalizione di centrosinistra su temi come la questione urbanistica e la norma ‘Salva Milano’, che vede la posizione contraria di Avs, Fratoianni ha affermato: “Capita sempre che ci siano temi su cui esistono differenze. Noi rivendichiamo il nostro punto di vista, siamo convinti che le nostre idee possano essere un contributo al buon governo dei nostri territori”. Quindi “siamo impegnati e impegnate per vincere le prossime elezioni, per dare continuità a ciò che di buono è stato fatto, ed è molto, e per fare ancora meglio laddove sono emerse delle criticità. La vicenda del ‘Salva Milano’ è una nota criticità: noi abbiamo la nostra posizione e mi pare che su quei temi anche altre forze del centrosinistra, del fronte progressista, stiano riflettendo: mi sembra una notizia positiva perché non c’è nessuna volontà distruttrice, c’è la volontà di costruire soluzioni migliori che non portino altri problemi invece di risolverli”.

La presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, spiegando l’adesione a Sinistra Italiana ha ricordato: “Siamo un gruppo di consiglieri di Milano Prossima che nel 2021 aveva contribuito alla rielezione del sindaco, pensiamo che questo sia il momento del coraggio, di declinare la giustizia sociale, ambientale”. Quanto al tema urbanistico: “Vogliamo contrastare la crisi abitativa, le disuguaglianze, lo facciamo in una logica costruttiva, guardiamo al presente e al futuro della città in una chiave che vuole rafforzare il centrosinistra e rendere la coalizione ancora più capace di affrontare i problemi dei cittadini. Milano la salvano i cittadini e le cittadine che si impegnano per rendere il futuro migliore e più giusto”. Sulla norma ‘Salva Milano’, ha poi spiegato Pirovano, “i municipi non affrontano questa questione, a livello parlamentare Avs ha espresso il suo punto di vista”. Oltre ad Anita Pirovano, hanno aderito a Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra, i consiglieri Laura Canali (Municipio2), Federico Riccardo Chendi (Municipio 2), Dario Monzio Compagnoni (Municipio 3), Francesco Fumagalli (Municipio 6), Marco Rinaldi (Municipio 6), Ilaria Villa (Municipio 7), Francesco Viceconte (Municipio 7), Emanuele Telesca (Municipio 8), Rosanna Ghezzi (Municipio 8) e Michele Stimola (Municipio 9). Onorio Rosati, commentando i nuovi ingressi ha affermato: “Siamo molto contenti politicamente per due aspetti, anche in vista della Milano che ci sarà”. Da un lato infatti “cresciamo a livello istituzionale sui territori. Servono buon esempi e i Municipi sono un buon esempio” e poi per il progetto Alleanza Verdi e Sinistra e il lavoro di coalizione perché “visto che la destra è molto forte serve che sia molto forte anche la sinistra”.