Omicidio in panetteria, preso il presunto killer

E’ stato rintracciato ieri sera dalla Polizia Raffaele Mascia, accusato di avere ucciso in una panetteria di piazza Gambara, a Milano, Ivan Disar e di aver ferito in modo grave un altro cittadino ucraino. La posizione del figlio 21enne del titolare della panetteria è ora al vaglio di investigatori e inquirenti. Mascia è stato rintracciato nella zona di Porta Genova dove era solito bazzicare e sulla quale gli agenti della Polizia avevano già incentrato l’attenzione. Non aveva la pistola P38 concui ha sparato sabato sera e non avrebbe opposto resistenza. Si sarebbe fatto portare via senza dire nulla. Oggi il pm Carlo Parodi deciderà come e procedere.