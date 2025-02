Fontana: “Sul fine vita Bertolaso ha fatto ciò che doveva fare”

Il presidente della Regione Attilio Fontana prende le difese dell’assessore regionale Guido Bertolaso, attaccato sul fine vita da Fratelli d’Italia.

Sul fine vita “credo che si sia chiarito tutto, non ci sono problemi. Il problema nasce dal fatto che bisogna cercare di capire il significato e il contenuto della sentenza della Consulta. Secondo me e secondo l’assessore Bertolaso la sentenza ci mette nelle condizioni di dare delle risposte e quindi bisogna darle anche in assenza di una legge nazionale”. Così il presidente Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sulle polemiche in giunta, specie di FdI, sul primo caso di suicidio assistito in Lombardia. Sul fine vita “credo che l’assessore Bertolaso abbia fatto esattamente quello che doveva fare, non poteva sottrarsi a questo obbligo, anche per non mettere in difficoltà le nostre aziende sanitarie che hanno ricevuto la richiesta da parte di questa signora che ha avuto accesso a questa forma” ha detto Fontana. Alla domanda sulle dimissioni che Bertolaso avrebbe paventato in giunta, Fontana ha replicato “ma no, non c’è problema”, sottolineando che, adesso, “credo che il passaggio successivo sia necessariamente quello di fare una legge nazionale perché la sentenza della Corte costituzionale c’è e dà delle indicazioni molto precise”.

Sul primo caso di suicidio assistito “sarà il presidente Attilio Fontana a riferire direttamente nella prima seduta utile”: ha detto il sottosegretario della Regione Lombardia con delega ai rapporti del Consiglio regionale Mauro Piazza durante la seduta d’Aula, per replicare alle opposizioni, con in testa il M5s, che chiedevano un’informativa dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso.