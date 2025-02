Scala, Ortombina: sono sovrintendente a tempo

Your browser does not support the video tag.

“Credo di avere un primato: essere il primo sovrintendente che arriva alla Scala con i giorni, le settimane, i mesi e gli anni contati. Farò in tempo a fare un solo mandato di cinque anni: non credo sia un limite, non lo vedo come uno scivolo verso la pensione. Non saranno anni tranquilli”. Lo ha detto Fortunato Ortombina ricordando il limite dei 70 anni per il ruolo di sovrintendente del Teatro alla Scala che ricopre da oggi, nel corso della conferenza stampa che ha seguito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione al quale hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, in qualità di presidente e i consiglieri. “Ho lasciato la massima autonomia a Dominque Meyer, non l’ho voluto disturbare negli ultimi mesi. Adesso potrò cominciare un confronto con il teatro che si poteva cominciare solo da pienamente insediato”, ha aggiunto il nuovo sovrintendente.”Ho sempre detto che ci sono argomenti che vanno affrontati e sviscerati da dentro, da insediati e argomenti per i quali è stato utilissimo guardare da dentro ma anche da fuori senza la piena responsabilità in questi mesi”, ha spiegato.