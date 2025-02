Downhill, Aprica e Madesino protagoniste del campionato europeo ed italiano

Your browser does not support the video tag.

L’assessore regionale alla Montagna, Enti locali, Massimo Sertori e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, hanno presentato oggi in Regione la IXS European Cup di Downhill 2025, che si terrà ad Aprica dal 27 al 29 giugno. L’evento rappresenta un’importante tappa del circuito internazionale riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Internazionale (UCI) e avrà validità anche come terza prova della Coppa Italia Downhill e del Trofeo Regione Lombardia. Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel sostegno alle manifestazioni sportive di rilievo internazionale. Alla presentazione sono intervenuti Riccardo Tagliabue, responsabile Downhill Italia, Dario Corvi, sindaco di Aprica, Daniela Pilatti, sindaco di Madesimo, e il consigliere regionale lombardo, Riccardo Pase.

“Siamo orgogliosi di poter supportare una competizione che non solo promuove lo sport ad alti livelli, ma incentiva anche la partecipazione giovanile, – ha dichiarato Picchi – con una crescita significativa delle presenze femminili e un sempre maggiore coinvolgimento di atleti emergenti. Il Downhill è una disciplina spettacolare, capace di attrarre pubblico e appassionati, manifestazioni come questa rappresentano un volano per la promozione del territorio lombardo e delle sue montagne“.

“Grande opportunità quest’anno per Aprica che ospiterà una gara del Campionato internazionale di Downhill, e per Madesimo, in Valle Spluga, che ospiterà il Campionato Italiano – ha commentato Sertori -. Valtellina e Valchiavenna tornano assolute protagoniste di una disciplina molto seguita e apprezzata che, in questi anni, ha concorso in maniera importante a far conoscere il nostro territorio e ad attrarre appassionati e turisti. Basti pensare che le tappe di questa competizione sportiva hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio“.

“Nel 2025 – ha sottolineato Riccardo Tagliabue, responsabile Downhill Italia – la nostra Associazione Sportiva di Monza con ‘Downhill Italia’ ha deciso di riportate l’IXS European Cup, vale a dire uno dei più prestigiosi circuiti internazionali, nel nostro Paese e per la prima volta in Lombardia. Per questa importantissima gara è stata scelta l’Aprica, che per l’occasione rinnoverà la sua pista ‘Magnolta’ con un tracciato apposito, che rimarrà fruibile per tutti gli appassionati fino a settembre, quando si svolgerà il Campionato Regionale che concluderà la stagione”.

“Quest’anno – ha aggiunto Tagliabue – Aprica ospiterà, oltre alla gara del Circuito Europeo iscritta a calendario UCI, anche la terza prova di Coppa Italia e il Trofeo Regione Lombardia, arrivato alla sua terza edizione. Tutto nel medesimo week end di gara. Grazie a Madesimo, inoltre, che ha ospitato per anni la Coppa Italia con grande successo e tanti riconoscimenti dai riders, ritorna in Lombardia anche il Campionato Italiano della disciplina. L’evento più importante per i riders azzurri, dove verranno assegnate le maglie tricolori ai Campioni Nazionali, che si sfideranno sul tracciato ‘Valle delle Streghe’. Per questo appuntamento sono attesi tutti i grandi campioni della disciplina nostrana a partire dal Valtellinese Davide Cappello, già campione nel 2022“.

L’evento, organizzato dall’Associazione Sport Inside ASD, segna il ritorno in Lombardia e in Italia di una tappa dell’IXS European Cup dopo anni di assenza. Regione Lombardia ha già garantito in passato il proprio sostegno, concedendo contributi nelle precedenti edizioni e valutando, anche per il 2025, un finanziamento nell’ambito del bando Manifestazioni Sportive 2024/2025.

“Per Aprica si tratta di un esordio a questi livelli – ha detto il sindaco Corvi -. Stiamo lavorando al meglio, con il rinnovo di un tracciato che sarà il primo tassello di una serie di interventi contenuti e finanziati nel Patto Territoriale siglato proprio con Regione Lombardia. Da qui parte in concreto un progetto di sviluppo che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni nel mondo del downhill“. “I riders e gli atleti che in questi anni hanno frequentato Madesimo – ha spiegato il sindaco Pilatti – hanno molto apprezzato i nostri tracciati adrenalinici. Questo ha permesso di farci notare ancor di più nel modo degli appassionati di questo sport. Stiamo lavorando per tracciare nuove piste e allungare i tracciati per rendere ancor più invitante la nostra localita’ per gli appassionati di questo sport estremo e vederci protagonisti anche per ospitare nuove competizioni“.