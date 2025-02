Aggrediscono e rapinano un rider, due giovani denunciati

Hanno aggredito un rider, spingendolo e colpendolo con un pugno sul naso, per rubargli il cellulare e le sigarette. Per questo due ragazzi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Monza. E’ successo sabato intorno alle 19.30 in piazza Trento e Trieste. Quando i poliziotti sono giunti in piazza, su segnalazione arrivata alla centrale operativa, hanno trovato il rider, di origini pakistane, che ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di 3 giovani. I ragazzi gli avevano chiesto una sigaretta ed al suo rifiuto era stato spinto e colpito con un pugno sul naso. Gli era stato poi rubato il cellulare, insieme alle sigarette. I

poliziotti hanno quindi a controllo i ragazzi presenti ancora presenti nella piazza e tra di loro hanno individuato due dei ragazzi descritti dalla vittima come responsabili.

Si tratta di due 19enni, un egiziano, residente a Vimercate, regolare sul territorio, con numerosi precedenti di polizia per rapina, anche a bordo treno e con l’uso di coltelli, furti aggravati e minaccia, e l’altro un italiano, residente a Concorezzo, privo di precedenti; il terzo ragazzo invece si era già allontanato dal luogo dell’aggressione.

Il rider è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo: ha riportato sei giorni di prognosi. I ragazzi individuati come aggressori sono stati entrambi denunciati per rapina.