Nascondeva 180 kg di hasish in 2 frigoriferi, arrestato 22enne

La scorsa notte a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne italiano, pregiudicato e con precedenti specifici, e denunciato in stato di libertà per il medesimo reato una 19enne italiana, incensurata. I Carabinieri, intervenuti in ausilio ai Vigili del Fuoco per verificare una possibile fuga di gas in un edificio residenziale di via Pampuri, poi non verificata, hanno percepito un forte e persistente odore di stupefacente provenire da un appartamento, adibito a b&b, al piano terra del palazzo. Una volta entrati all’interno dell’immobile, occupato dai due giovani, sono stati rinvenuti, nascosti all’interno di due frigoriferi, 180 kg. di hashish, 4 kg. di marijuana, numeroso materiale per il confezionamento e tre bilancini di precisione. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto anche una mannaia ed un coltello, rispettivamente da 29 e 36 cm di lunghezza, intrisi di hashish, utilizzati evidentemente per il taglio e la suddivisione della sostanza stupefacente. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre l’arrestato è stato condotto in carcerere a “San Vittore” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.