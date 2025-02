Sanità, Liris “L’oncologia al centro del programma di governo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’oncologia è al centro del programma di mandato del governo. Abbiamo la capacità di individuare le patologie in maniera precoce, puntando su nuovi farmaci e nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore qualità di vita del paziente, nonché una migliore tenuta dei conti pubblici. Prevenire significa anche questo”: lo ha detto Guido Liris, senatore di Fratelli d’Italia, intervenuto a un Talk Salute in onda su Urania Tv. “Verificare il divario tra regioni e tra singole Asl nella stessa regione è una priorità. Non tutte le regioni possono contare sulle stesse risorse – ha aggiunto -. Oggi è importante investire sulla diagnosi precoce perché aiuta il paziente ed è funzionale anche alle logiche di contenimento della spesa pubblica per la sanità, quindi ben venga l’approfondimento della politica”.

fsc/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)