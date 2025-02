Incendio in un palazzo a Milano, 16 persone in ospedale

Incendio in un palazzo di Milano, 16 persone sono state portate in ospedale. E’ successo ieri sera in un palazzo di cinque piani con 15 appartamenti di largo Fatima, in zona Giambellino. Un uomo di 53 anni è in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale Niguarda. Tra le 16 persone portate in ospedale, anche tre disabili e tre bambini: le loro condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono state inviate sei ambulanze e numerosi mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. I fumi sono stati fatali per un gatto trovato morto dai vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato allo sviluppo delle fiamme. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 3.30 del mattino.