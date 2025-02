Debito pubblico in crescita ma sotto i 3 mila miliardi

ROMA (ITALPRESS) – Debito in pubblico complessivamente in crescita nel 2024 ma sotto i 3 mila miliardi, cifra superata a novembre. Secondo i dati resi noti dalla Banca d’Italia, al 31 dicembre il debito era pari a 2.965,7 miliardi, 97,3 miliardi in più rispetto a fine 2023. L’aumento ha riflesso il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio; la crescita è parzialmente compensata dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 99,9 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali si è ridotto di 2,6 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile.

gsl