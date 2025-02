SANREMO (ITALPRESS) – “Malagò finisce con questo mandato. Non c’è il rinnovo perché la legge non lo prevede”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sanremo a margine di un evento sulla Liguria Regione europea dello sport 2025, sul futuro del Coni e dell’attuale numero 1 dello sport italiano, giunto al terzo conclusivo mandato. Il ministro ha affrontato anche altri argomenti, da Milano-Cortina alle polemiche legate al Var.

xp2/ari/gtr