Sanremo, Corona “Fedez nella cover trasmetterà la sua fragilità”

SANREMO (ITALPRESS) – “La fragilità di Federico Lucia non è finta, è vera. Nella puntata delle cover, lui questa sua fragilità la trasmetterà a tutta Italia, si commuoverà e piangerà veramente, posso mettere le mani sul fuoco. Federico Lucia arriverà sicuramente tra i primi tre”. Così Fabrizio Corona a Sanremo, nel corso di un evento organizzato da Mow Mag, si è espresso sull’attesissima cover di Fedez di domani sera, in cui il rapper si esibirà con Marco Masini per una rivisitazione di “Bella stronza”, uno dei maggiori successi del cantante fiorentino.

