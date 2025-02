Rocca “Dati incoraggianti sulla sanità nel Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri sono incoraggianti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, riguardo ai primi dati del 2025 sulla sanità. “L’andamento iniziale è decisamente incoraggiante”, ha sottolineato Rocca, che in merito al fine vita ha aggiunto: “Si sta facendo tanto baccano sul nulla. La Regione Lazio è rispettosa delle indicazioni della Corte Costituzionale. Questa è materia nazionale, non delegata alle regioni. Se si vogliono fare, come è sempre piaciuto alla sinistra, leggi bandiera che non hanno ricaduta sui cittadini, si continuasse così”. xl5/vbo