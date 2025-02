Rapine e spaccio di droga, 4 arresti a Sesto San Giovanni

La Polizia di Stato a Milano ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura di Monza, nei confronti di 4 egiziani accusati di rapina, lesioni aggravate e spaccio sostanza stupefacente. La Squadra Investigativa del Commissariato Sesto San Giovanni ha avviato le indagini a seguito di una grave aggressione subita da un cittadino egiziano nel mese di dicembre all’interno di un bar di piazza Marinai d’Italia a Sesto San Giovanni (pochi giorni fa sottoposto a sospensione della licenza dal Questore di Milano) che riportava diverse ferite e un importante sfregio al volto. Gli investigatori hanno quindi individuato un gruppo di cittadini di origine egiziana dediti allo spaccio di stupefacenti nel territorio di Sesto, con azioni violente, anche con l’uso di armi bianche. I quattro, come accertato dalle indagini, sono resi responsabili di un’aggressione anche nei primi giorni di gennaio nei confronti di un altro egiziano il quale, nel tentativo di sfuggire ai suoi aggressori si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo era stato raggiunto dagli aggressori e colpito con calci e pugni. I 4 avevano minacciato il gestore a non intervenire e avevano aggredito il fuggitivo ferendolo con un coltello.La gravità dei fatti, la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti e la possibilità di reiterazione dei reati così cruenti hanno determinato l’emissione dell’Ordinanza del Gip del Tribunale di Monza di custodia cautelare in carcere per i quattro, di età compresa tra i 19 e 35 anni.I poliziotti sestesi, nell’esecuzione dell’ordinanza, hanno trovato a casa di uno dei 4 uomini due panetti di hashish per circa 200gr, e la somma di 3850 euro in contanti.