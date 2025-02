‘Ndrangheta, 12 arresti a Brescia

Your browser does not support the video tag.

La Guardia di Finanza di Brescia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha eseguito 12 misure cautelari e il sequestro preventivo di oltre 8.5 milioni di euro e numerose perquisizioni nei confronti degli appartenenti a un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista. L’associazione era operativa nel territorio bresciano ed era dedita alla commissione di un’articolata frode fiscale di oltre 365 milioni di euro nel settore del commercio delle materie plastiche. “Siamo davanti ad imprenditori che non sono più vittime della ndrangheta ma alleati, che la cercano per frodare insieme il fisco”: così ha spiegato il procuratore di Brescia Francesco Prete.

Sarebbero state costituite da affiliati alla ‘ndrangheta 70 società cartiere, con sede a Brescia, che permettevano a società reali di imprenditori bresciani di annotare fatture per operazioni inesistenti per frodare il fisco o per ottenere finanziamenti pubblici. https://www.radiolombardia.it/wp-content/uploads/2025/02/13022025_090321_13.02.25_long_loggato_titolato.mp4