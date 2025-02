Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre per la festa degli innamorati

Rendere indimenticabile la giornata di San Valentino. Regione Lombardia offre un’occasione speciale – e gratuita – per chi vuole celebrare la festa degli innamorati: il 14 febbraio, dalle ore 17 alle 23, il Belvedere Berlusconi, al 39° piano di Palazzo Lombardia, sarà infatti aperto ai visitatori (con prenotazione sulla piattaforma Eventi della Regione, con registrazioni aperte fino alle ore 12 di venerdì 14 febbraio).

“Anche in questa occasione – spiega il presidente Attilio Fontana – apriamo il Belvedere a tutti coloro che vorranno vivere momenti unici ad alta quota. Siamo certi che saranno in molti ad accogliere la nostra proposta”.

All’ultimo piano di Palazzo Lombardia ci si potrà immergere in un’atmosfera particolare: cuori, palloncini colorati e musica di sottofondo faranno da cornice a postazioni appositamente dedicate per scattare la foto ricordo con un bacio da un’altezza da brividi, per la precisione 161 metri.