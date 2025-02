Azzone “Recuperare Neet significa dare risorse al Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “L’obiettivo è unire le forze e applicare metodi ed esperienze che hanno funzionato per scalare i numeri e dare un segnale importante di vicinanza alle giovani generazioni, ai ragazzi e alle loro famiglie. Recuperare Neet significa dare una risorsa al Paese”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone presentando l’alleanza tra Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo per il contrasto al fenomeno dei Neet, ovvero i giovani che non studiano o lavorano.

