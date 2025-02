Sanremo, Noa e Mira Awad “Insieme per la pace nonostante tutto”

SANREMO (ITALPRESS) – «Per me è un onore essere qui con Mira Awad. Ho collaborato con molti artisti palestinesi, ma nessuno è importante e bella come lei», ha dichiarato Noa, ricordando i 25 anni di amicizia che le legano. «Io sono quella più dubbiosa tra noi due. Mi sono chiesta se fosse il momento giusto per questa collaborazione. Ma ogni volta che lo facciamo, capisco che è fondamentale». Le due artiste, Mira palestinese, Noa israeliana,

che nel 2009 rappresentarono insieme Israele all’Eurovision, tornano a esibirsi insieme a Sanremo con ‘Imagine’, portando ancora una volta un messaggio di pace.

