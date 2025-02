Ramin Bahrami in concerto al Conservatorio di Milano

Mercoledì 12 febbraio l’appuntamento con la Società dei Concerti è doppio: per la pomeridiana, alle ore 17:00, il celebre pianista Ramin Bahrami presenta le “invenzioni reinventate”: il programma prevede l’esecuzione di alcune tra le invenzioni a due e tre voci di Bach con la partecipazione straordinaria di Enrica Ciccarelli, presidente della Società dei Concerti di Milano, che intavolerà sul con l’artista un dialogo sul sommo compositore, sul significato dell’essere musicista oggi e sull’impegno civile degli artisti. Nato a Teheran, Ramin Bahrami ha lasciato l’Iran con parte della famiglia dopo la rivoluzione e ha studiato in Italia, dove si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Milano con Piero Rattalino. Oggi è considerato tra i più interessanti interpreti bachiani viventi. Bahrami ha sempre denunciato con forza l’oppressione ai danni delle donne perpetrate nel suo paese di origine “al regime di Teheran fa paura la bellezza, pretende di nasconderla. Si accanisce nella sottomissione delle donne”.

Dichiarazioni di Ramin Bahrami:

Programma pomeridiana:

• J. S. Bach, Invenzioni a due e a tre voci con la partecipazione di Enrica Ciccarelli per la conversazione sul palco.

Un altro grande interprete sarà il protagonista per la serie serale. I suoi cicli dedicati alle Sonate di Beethoven e Schubert, eseguiti in concerto e registrati in disco, sono stati acclamati dai pubblici e dalla critica di tutto il mondo. Paul Lewis ha raggiunto negli ultimi anni una popolarità mondiale che lo riconosce uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, fra cui il premio della Royal Philharmonic Society come “Strumentista dell’anno”, il Diapason d’Or, due Premi Edison, il Premio dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena, il Deutscher Schallplattenpreis, tre Gramophone Award, e molti altri. Nel 2009 ha ricevuto la Laurea Honoris Causa dell’Università di Southampton. Il programma della serata è interamente dedicato a Schubert, uno degli autori di riferimento di Lewis.

Programma serale:

• F. Schubert, Sonata n. 19 in do minore D958

• F. Schubert, Sonata n. 20 in la maggiore D959

• F. Schubert, Sonata n. 21 in si bemolle maggiore D960