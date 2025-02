La Bce ottimista sul futuro dell’Eurozona

ROMA (ITALPRESS) – Le sfide che l’Europa sta affrontando sono molteplici e complesse, ma le soluzioni per affrontarle non sono irraggiungibili. Parola di Christine Lagarde. La presidente della Bce, durante l’audizione annuale alla plenaria del Parlamento europeo, non ha nascosto le difficoltà che l’Unione Europea sta vivendo in questo periodo, ma ha anche tracciato una visione di speranza. Secondo la Lagarde, l’Eurozona si trova in un contesto economico difficile, ma ci sono le condizioni per una ripresa già a partire dal 2024. La crescita per l’anno in corso, seppur modesta, lascia spazio a ottimismo, a patto che si possa ripristinare la fiducia dei consumatori, un fattore determinante per evitare che l’area euro perda terreno. Il contesto globale, sempre più complesso e in continua evoluzione, richiede decisioni tempestive e ponderate. La presidente della Banca Centrale Europea ha fatto appello alla necessità di rafforzare il mercato interno, promuovere l’autonomia europea nei pagamenti e incentivare gli investimenti.

