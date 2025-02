Alovisi (Trenitalia) “Innovazione per offrire il meglio ai clienti”

ROMA (ITALPRESS) – “Trenitalia lavora molto sugli aspetti tecnologici e di innovazione, quindi il mondo dell’intelligenza artificiale, e sullo sviluppo di modelli predittivi e descrittivi per i nostri clienti. Lo facciamo sviluppando un CRM che tenga conto degli aspetti più innovativi” con “l’analisi dei nostri database, la profilatura dei clienti che ci danno la possibilità di farlo, con l’obiettivo di garantire quello che in realtà vogliono, quindi fare in modo che il cliente ottenga un’offerta in linea con le sue aspettative. Lo facciamo con lo sviluppo di piattaforme tecnologiche – con sito, app e non solo – anche attraverso dei partner che ci garantiscono di essere sempre innovativi e sul mercato”. Lo ha detto Mario Alovisi, Chief Marketing & Product Officer di Trenitalia, a margine del Digital Drink organizzato da Jakala sul tema “Digital Customer Experience: le nuove sfide del settore mobilità” a Roma.

